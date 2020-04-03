Güvenlik firmasından 310 aileye gıda yardımı Diyarbakır'da faaliyet yürüten bir güvenlik firması, korona virüs salgını nedeni ile işinden olan 310 aileye gıda yardımında bulundu.

Diyarbakır'da faaliyet yürüten bir güvenlik firması, korona virüs salgını nedeni ile işinden olan 310 aileye gıda yardımında bulundu.

Diyarbakır'da özel bir güvenlik firması, kentte korona virüs salgını nedeni ile maddi olarak zor günler geçiren ailelere gıda yardımında bulundu. Güvenlik firması yönetim kurulu başkanı Sefer Başarı, bu zorlu süreçte işleri bozulan veya işinden olan ayrılmak zorunda olan vatandaşlara yardım etmek istediklerini söyledi. Başarı, "Maksimum-D özel güvenlik firması olarak böyle zorlu bir süreçte, yoksul vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere, 310 adet gıda paketi hazırladık. Çok zor şartlarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışan vatandaşlarımızın hayır dualarını almak bizim için çok önemli. Önümüzdeki süreçte bu tür çalışmalarımıza olanaklarımız ölçüsünde devam edeceğiz. Bunun yanı sıra, personellerimizin kıdem tazminatlarını bu aydan itibaren aylık olarak maaşlarına ekleyip hesaplarına yatıracağız. Sonuna kadar mesai arkadaşlarımızla beraber mücadele edip asla pes etmeyeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA