Güvenlik Farkındalığı Yeterli Seviyede Mi?

Sekom Satış Yöneticisi Ceren Sarıkaya, güvenlik farkındalığının yeterli olup olmadığı konusunda Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarıkaya, şu sözleri dile getirdi: "Hangi müşteri ile ilgilendiğiniz çok önemli aslında. Kimi müşteri buna çok değer veriyor, kimi vermiyor. Ben servis sağlayıcı tarafta olduğum için, doğal olarak kaybedecek şeyleri çok fazla olacağı için servis sağlayıcı bunun öneminin farkında ve yatırımı kısmıyor. Ama tabii daha küçük ölçekli SME'ler tarafında durum daha farklı olabilir.".