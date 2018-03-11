Güvenlik Farkındalığı Hangi Seviyede?

DETECH Ürün Müdürü Hamit Çobanoğlu, güvenlik farkındalığının hangi seviyede olduğu sorusuna Wise TV'de yanıt getirdi.

Çobanoğlu, şunları dile getirdi: "Farkındalık henüz istenen seviyeye gelmiş değil. Özellikle, beni ilgilendiren taraf olduğu için vurgulamak isterim, içeriden dışarıya veri sızıntısını önlemeye yönelik farkındalık henüz daha emekleme aşamasında. Gelecek dönemde daha iyi olacağını ümit ediyorum.".