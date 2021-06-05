Güvenlik Dönüşüm Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan'ın katılımıyla güvenlik dönüşüm toplantısı düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan'ın katılımıyla güvenlik dönüşüm toplantısı düzenlendi.

İstanbul Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen ve ilçelerdeki güvenlik ve dönüşüm konularının ele alındığı toplantıya;

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Dr. Can Ozan Tuncer, Vali Yardımcıları Mehmet Ali Özyiğit ve Dr. Yaşar Aksanyar, İlçe Kaymakamları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe proje sorumluları katıldı.

İlçelerde yürütülen güvenlik ve dönüşüm projelerinin ele alındığı toplantı, sunum, görüş, öneri ve istişarelerin ardından tamamlandı.

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Kaynak: Habermetre