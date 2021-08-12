TRAFİK ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMA ÖĞRENCİ ALIMI MÜLAKAT TARİH VE SAATİ
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TRAFİK ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMA ÖĞRENCİ ALIMI MÜLAKAT TARİH VE SAATİ

TRAFİK ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMA ÖĞRENCİ ALIMI MÜLAKAT TARİH VE SAATİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Trafik Enstitüsüne bağlı lisansüstü programa 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mülakat tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Trafik Enstitüsüne bağlı lisansüstü programa 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mülakat tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir. Başvuru yapan tüm adayların aşağıda belirtilen tarih ve saatte Trafik Enstitüsü Anıttepe Yerleşkesinde yapılıcak mülakat sınavına katılmaları gerekmektedir.

ABD/PROGRAM TARİH SAAT

ULAŞIM GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ YL. PROGRAMI (1. Öğretim-2. Öğretim) 19/08/2021 PERŞEMBE 11: 00

Kaynak: Habermetre

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TRAFİK ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMA ÖĞRENCİ ALIMI MÜLAKAT TARİH VE SAATİ - Haberler
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