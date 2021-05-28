Güvenlik amirinin sağlık durumu kritik
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Güvenlik amirinin sağlık durumu kritik

Güvenlik amirinin sağlık durumu kritik
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, silahla yaraladıkları kişinin tedavi olduğu hastene önünde bekleyenlere de ateş açarak ikisi güvenlik görevlisi 4 kişiyi daha yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, silahla yaraladıkları kişinin tedavi olduğu hastene önünde bekleyenlere de ateş açarak ikisi güvenlik görevlisi 4 kişiyi daha yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yaralılardan hastane güvenlik amirinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7061/1 sokak ile 7020 sokak birleşiminde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet ile gezen H.A. (20) ve akrabası Ş.A. (27), sokakta duran Muhammet D.'nin (24) yanına geldi. Tarafların konuşması sırasında Muhammet D. motosikletin gaz koluna dokundu ve motosiklet hareket etti. Bunun üzerine H.A. ile Muhammet D. arasında tartışma çıktı. H.A., yanındaki tabancayla Muhammet D.'yi bacağından yaraladı. H.A., yanındaki Ş.A ile olay yerinden motosikletle uzaklaşırken yaralanan Muhammet D., hastanaye kaldırıldı.

Muhammet D.'nin yaralandığını öğrenen yakınları hastaneye geldi. Tedavisi tamamlanan Muhammet D. ve yakınları saat 02.00 sıralarında hastaneden ayrılmak üzereyken motosikletle geçen iki kişi acil servis önünde bekleyenlere ateş açtı. Saldırıda, hastanenin güvenlik amiri Kayhan Doğan, güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık ile Muhammet D.'nin akrabaları Nurettin Kaymaz ve Soner Kaymaz yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ilk yaralamanın faili olan H.A ile akrabası Ş.A olduğu bildirildi.

Olayın yaşandığı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan başına kurşun isabet eden güvenlik amiri Kayhan Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Doğan, yapılan müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen iki kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


- İzmir
Güvenlik amirinin sağlık durumu kritik
Güvenlik amirinin sağlık durumu kritik
Güvenlik amirinin sağlık durumu kritik
Güvenlik amirinin sağlık durumu kritik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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