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Güvenlik Alanında Yapay Zekaların Önemi

Denizbank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Dilek Duman, güvenlik alanında yapay zekaların önemi hakkında Wise TV'ye konuştu.

Denizbank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Dilek Duman, güvenlik alanında yapay zekaların önemi hakkında Wise TV'ye konuştu.

Güvenlik alanındaki saldırılarla insanların kandırılabildiğini ve bunun da tek çözümünün yapay zekalar olduğunu belirten Duman, insanların bir yere kadar güçlü kalabildiğini, ancak yapay zekalar olmadan çözümlerin yetersiz kalabileceğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

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