Güvenlik Alanında Geliştirilen Önlemler Neler?

Platin Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, güvenlik alanında geliştirilen önlemlerin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.

Bamyacı, IBM'in olaylar gerçekleştikten sonra nasıl müdahale edeceklerini anlatan bir ürün geliştirdiğini ve Platin Bilişim'in de işin bu tarafında olduğunu, ayrıca yanıltma sistemleri gibi sofistike güvenlik tedbirlerini de kullanacaklarını açıkladı.