Güvenlik açıklarıyla birlikte, BT varlık yönetimi yazılımlarına duyulan ihtiyaç artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güvenlik açıklarıyla birlikte, BT varlık yönetimi yazılımlarına duyulan ihtiyaç artıyor

Güvenlik açıklarıyla birlikte, BT varlık yönetimi yazılımlarına duyulan ihtiyaç artıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin, tüm kamu kuruluşlarının ve kritik altyapı sektörlerine hizmet veren işletmelerin envanter yönetim aracı kullanmasını zorunlu kılan Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi'ne uyumluluk için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten MDP Group Genel Müdürü...

Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin, tüm kamu kuruluşlarının ve kritik altyapı sektörlerine hizmet veren işletmelerin envanter yönetim aracı kullanmasını zorunlu kılan Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi'ne uyumluluk için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten MDP Group Genel Müdürü Fatih Kökce, "Geliştirdiğimiz yerli çözümle şirketlerin yazılım ve donanım varlıklarına dair bilgilerini tek bir platform üzerinden yönetmelerine olanak tanıyoruz" dedi.

Enterprise Strategy Group (ESG) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, 2021'de şirketler güvenlik açıklarını bertaraf etmeye yarayan veri trafiği takibindeki zorluklar nedeniyle siber güvenlik riskleriyle 2020'ye kıyasla 3 kat daha fazla karşı karşıya kaldı. Takip edilemeyen toplam veri trafiği şirketlerin bulut altyapılarında bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak yüzde 79'a ulaşırken, bu oran son kullanıcı cihazlarında yüzde 75 olarak kaydedildi.  Buna paralel olarak şirketlerin yarısına yakını kurumsal faaliyetler için kişisel cihazları kullanmayı yasaklarken, her 10 şirketten biri BT varlıklarını izlemeyi otomatikleştirmenin çeşitli güvenlik operasyonlarını önemli ölçüde iyileştirebileceği görüşünde birleşti. 

Türk iş dünyasında da benzer bir tablonun hakim olduğunu belirten MDP Group Genel Müdürü Fatih Kökce, "BT varlıklarının yönetimine dair alınması gereken tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin 2020'de yayımladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi kapsamında belirlenmiş durumda. Tüm kamu kuruluşlarını ve kritik altyapı sektörlerine hizmet veren işletmeleri kapsayan bu genelgede, kurumların donanım ve yazılımları için envanter yönetim aracı kullanmaları ve bu araçların raporlama özelliğinin bulunması da getirilen tedbirler arasında yer alıyor" diye konuştu.

YATIRIMLARIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIRKEN MALİYETİ AZALTIYOR

MDP Group olarak geliştirdikleri BT varlık yönetimi yazılımı Loggle ile şirketlerin ihtiyaçlarına yanıt verdiklerine değinen Fatih Kökce, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi ile uyumlu Loggle, şirketlerin BT varlık yönetimi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlıyor. Geliştirdiğimiz yazılımla şirketlerin yazılım ve donanım varlıklarına dair bilgilerini tek bir platform üzerinden yönetmelerine olanak tanıyor, lisans süreçlerinin takibini ve sözleşme belgelerinin muhafazasını kolaylaştırıyoruz. Kullanıcılar sistemlerindeki entegrasyonları kolaylıkla yönetebiliyor, BT varlık yatırımlarını analiz edebiliyor ve maliyet optimizasyonu sağlıyor. Amacımız, şirketlerin BT yatırımlarını optimize etmelerine yardımcı olarak BT maliyetlerinden önemli derecede tasarruf sağlamalarının önünü açmak" ifadelerini kullandı.

YERLİ YAZILIMIN İHRACATI YÜZDE 60'A ÇIKARMASI BEKLENİYOR 

Kökce, MDP Group'un 2021'deki hedeflerine dair ise şu ifadeleri kullandı:  

"Günümüzde şirketler dijital dönüşüm süreçlerinde yüzlerce, hatta binlerce yazılım satın alıyor ancak izlenebilirliği düşük takip yöntemleri yüzünden çoğu zaman yaptıkları yatırımlardan gereken verimi alamıyor. MDP Group olarak Loggle ile bu yatırımların optimize edilmesi için gösterdiğimiz çabayı 2021'de de sürdüreceğiz. Yurt dışındaki faaliyetlerimizi de artırmayı planlıyoruz. Her sene hizmet ve yazılım ihracatımız artıyor. 2020'de ciromuzun yüzde 49'unu oluşturan yurt dışı satışlarımızı Loggle ile bu yılın sonunda yüzde 60'ın üstüne çıkarmayı hedefliyoruz."


Güvenlik açıklarıyla birlikte, BT varlık yönetimi yazılımlarına duyulan ihtiyaç artıyor
Güvenlik açıklarıyla birlikte, BT varlık yönetimi yazılımlarına duyulan ihtiyaç artıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de 6 bin 143 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 143 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.
TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu
TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Hülya Avşar Tuğba Coşkun
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Merih Demiral Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güvenlik açıklarıyla birlikte, BT varlık yönetimi yazılımlarına duyulan ihtiyaç artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:50:00. #1.14#

title