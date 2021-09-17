- (Özel) Güvenliğin sağlandığı Kabil'de çarşı-pazar hareketliliği yaşanıyor

KABİL - Geçici hükümetin kurulduğu Afganistan'da halk, yavaş yavaş eski düzenine dönerken, çarşı-pazar yerlerinde hareketlik her geçen gün artıyor.

Afganistan'da Taliban'ın 7 Eylül'de geçici hükümetin kurmasının ardından kaos ortamının sona erdiği Kabil'de günlük yaşam giderek hareketleniyor. Eski düzenine yavaş yavaş dönmeye başlayan başkent sakinleri Taliban'ın güvenliği sağladığını belirtiyor. Her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan çarşı ve pazar yerleri ile cadde dükkanları düzenli olarak kepenk açarak müşterilerini beklerken, cadde ve sokaklardaki trafik hareketliliği göze çarpıyor. Diğer yandan Kabil'de konut fiyatlarında yüzde 50 civarında düşüş yaşandı. Halk düşüşü memnuniyetle karşılarken, geçici hükümetin Başbakanı Molla Muhammed Hassan Akhund da Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda tüm bakanlıklara ve diğer devlet dairelerine derhal halka hizmet vermeye başlamaları yönünde talimat verdi. 20 yılın ardından yeniden Taliban yönetiminin altında yaşamaya başlayan halk, yeni hükümetin kurulmasıyla ekonomide iyileşme bekliyor.