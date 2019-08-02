Güvenli ve huzurlu bayram yolculuğu için bilgilendirme yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bölge ve ilçe trafik amirliği yetkilileri tarafından yolcu taşımacılığı yapan firma yetkililerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Otobüs terminalinde yapılan bilgilendirme toplantısına İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Hakan Kuşçu ve Bölge Trafik İstasyon Amiri Akif Güzay ile birlikte yolcu taşımacılığı yapan firma temsilcileri katıldı. Bayram süresinde yapılacak yolculuklarda sürücü ve yolcuların güvenli ve huzurlu yolculuk yapmaları için uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı. Özellikle trafik kurallarına uyulması, ayakta yolcu taşınmaması, emniyet kemeri kullanılması gibi konulara dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA