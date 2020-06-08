Güvenli üretimde ilk belgeler verildi
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Güvenli üretimde ilk belgeler verildi

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE), normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firmalara, 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri'ni verdi.

Güvenli üretimde ilk belgeler verildi
08.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:28

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE), normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firmalara, 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri'ni verdi. İlk belgeler Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya'daki işletmelere veridi.

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sanayi işletmelerinin Covid-19 ile mücadelesine destek vermek için 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' hazırlandı. Geçen ay kamuoyuna tanıtılan ve sanayicilere rehber niteliğindeki kılavuz, ayrıca salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağladı. Kılavuz kapsamında denetimi tamamlanan firmalara güvenli üretim yaptığını gösteren 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' de verilmeye başlandı. Türkiye'nin güvenli üretimde ilk belgeleri Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya'daki işletmeler aldı.

GÜVENLİ ÜRETİME ÖZEL LOGO TASARLANDISalgın sonrası dönemin ihtiyacı olan firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağlayan güvenli üretim belgesinin tasarımı ve logosu belli oldu. Onaylanan logo TSE uzmanları tarafından hazırlanan 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na eklendi. Güvenli üretim belgesini alan firmalar, logoyu ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanılabilecek.'HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR'İlk belgelerin verilmesini ve logoyu değerlendiren TSE Başkanı Adem Şahin, TSE olarak sanayicilerin yanında olacaklarını bildirdi. Şahin, "TSE, sanayicimiz için hazırlamış olduğu Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu güvenli üretimi gösteren logo ile taçlandırdı. Güvenli üretim artık tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleşecek. Enstitümüz tarafından başlatılan bu belgelendirmenin kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Covid-19 Güvenli Üretim logosundan da anlaşılacağı üzere, TSE çatısı altında güvenli üretim yapan sanayicimiz piyasanın da hakimi olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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