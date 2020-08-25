Güvenli turizmde Antalya, 1 numara
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Güvenli turizmde Antalya, 1 numara

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın koronavirüs sürecinde 'güvenli tatil' amacıyla başlattığı ve 50 oda üzeri tüm otellere zorunlu olan 'Güvenli Turizm Sertifikası' için Türkiye genelinde 2 bin 480 otel başvuru yaparken, 2 bin 189'una belge verildi.

Güvenli turizmde Antalya, 1 numara
25.08.2020 08:30 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:34

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın koronavirüs sürecinde 'güvenli tatil' amacıyla başlattığı ve 50 oda üzeri tüm otellere zorunlu olan 'Güvenli Turizm Sertifikası' için Türkiye genelinde 2 bin 480 otel başvuru yaparken, 2 bin 189'una belge verildi. Turizmin başkenti Antalya, 560'ı belgelendirilen 631 otel başvurusuyla Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. 

Koronavirüs salgını sürecinde zor günlerin yaşandığı turizm sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde dünyada örnek bir uygulama olan 'Güvenli Turizm Sertifikası', 1 Temmuz'dan itibaren 50 oda ve üzeri otellere zorunlu hale getirildi. 22 Ağustos itibarıyla 'Güvenli Turizm Sertifikası' için başvuru sayısı Türkiye genelinde 1761'i Kültür ve Turizm Bakanlığı, 719'u belediyelerden belgeli olmak üzere toplam 2 bin 480'e yükseldi. Uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından başvuruları incelenen 1588'i bakanlık, 601'i belediye belgeli olmak üzere toplam 2 bin 189 otele sertifika verildi. 

ANTALYA İLK SIRADA'Güvenli Turizm Sertifikası' için hem başvuru hem de belge verilen otel sayıları bakımından Antalya, Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Antalya'da 431'i bakanlık, 200'i belediye belgeli olmak üzere toplam 631 otel başvuru yapıldı. Bu başvurulardan incelemeleri tamamlanan 393'ü bakanlık, 167'si belediye belgeli olmak üzere toplam 560 otele sertifika verildi. İKİNCİ MUĞLATürk turizminin önde gelen illerinden Muğla ise 'Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip otel sayısı bakımından Türkiye'de ikinci sırada bulunuyor. Muğla'da 204'ü bakanlık, 146'sı belediye belgeli toplam 350 başvurudan 195'i bakanlık, 134'ü belediye belgeli toplam 329 otele sertifika verildi. ÜÇÜNCÜ İSTANBULTürkiye'de yabancı turist sayısında Antalya'nın ardından ikinci sıradaki İstanbul ise sertifikalı otel sayısında üçüncü sırada yer alıyor. İstanbul'da 250'si bakanlık, 61'i belediye belgeli toplam 311 başvurudan 210'u bakanlık, 48'i belediye belgeli toplam 258 otele sertifika verildi.İZMİR VE ANKARASertifikalı otel sayısında Antalya, Muğla ve İstanbul'u İzmir ve Ankara takip ediyor. İzmir'de 100'ü bakanlık, 40' belediye belgeli toplam 140 başvurudan 94'ü bakanlık, 36'sı belediye belgeli toplam 130 otele sertifika verildi. Başkent Ankara'da ise 91'i bakanlık, 23'ü belediye belgeli toplam 114 başvurudan 86'sı bakanlık, 20'si belediye belgeli toplam 106 otel sertifika aldı.995 RESTORAN VE KAFE'Güvenli Turizm Sertifikası' programı kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar 24'ü bakanlık, 1062'si belediye belgeli toplam 1086 restoran ve kafe başvuru yaptı. Başvuruları incelenen 21'i bakanlık, 974'ü belediye belgeli toplam 995 restoran ve kafeye sertifikaları verildi. Restoran ve kafelerde sertifika için en çok başvuru 369 ile İstanbul'da olurken, 317 sertifika sayısıyla da ilk sırada yer alıyor. Ardından ise 67 başvuru ve 61 sertifika ile Antalya geliyor. Üçüncü Ankara'da ise 111 başvuru, 106 sertifikalı restoran ve kafe bulunuyor.937 PLAKAYA SERTİFİKA

Ayrıca Türkiye genelinde 1159 tur otobüsü, minibüs veya otomobil için plakalarıyla yapılan sertifika başvurusu sonucu, tamamlanan incelemeler sonucu 937'sine sertifika verildi. Sertifika için oteller, restoran ve kafelerle turistik amaçlı araçlar için başvurular devam ediyor. 


Kaynak: DHA

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