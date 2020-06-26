"Güvenli Turizm Sertifikasyonu", müşteriyi belgeli tesis aramaya yönlendirecek Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesislere her gün yenileri ekleniyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesislere her gün yenileri ekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ile kıyaslandığı zaman Kovid-19'la mücadeleye yönelik tedbirler açısından en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Ersoy, "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı"nı kalıcı hale getireceklerini ifade etti.

Ersoy, "Özellikle kendi vatandaşımız için söylüyorum. Sertifikalı tesislere gönül rahatlığı ile gidebilirler. Şu anda tesisler çok iyi denetleniyor. Standartlar çok iyi tespit edildi. En güvenli neresi derseniz, en güvenlisi sertifika edilmiş tesisler. Sertifika rutin eğitim, rutin denetim ve gizli denetimleri içerdiği için disiplinli bir durum var. Birçok turizm seyahat acentesinin sitesine girdiğiniz zaman sertifika logolarını görüyorsunuz. Avrupa seyahat acenteleri de sertifikalı tesisleri tercih etmeye başladı. Vatandaşlarımızın ilk görüşleri çok olumlu." diye konuştu.

-Mekanlar yeniden dizayn ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'na dahil olmak isteyen işletmeler ve restoranlar hijyen ve sosyal mesafe açısından mekanlarını yeniden dizayn etti.

Türkiye'nin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, tatilini Türkiye'de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede önerilen bir dizi tedbiri tanımlıyor.

Sağlıklı Turizm Sertifikasını almaya hak kazanan ve belgelendirme süreçleri devam eden tesisler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sitesinde ilan ediliyor.

Bağımsız kuruluşlar denetliyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, sertifika almak isteyen ulaşım ve konaklama tesisleri, yetkili uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvuruda bulunabilecek.

Vatandaşların sağlıklı bir tatil yapması için gerekli önlemleri yerine getirecek turistik tesisler, ulusal veya uluslararası hijyen ve temizlik malzemesi tedarikçisi kuruluş iş birliğinde, Bakanlıkça belirlenen akreditasyon şirketlerinin denetiminden geçmeleri halinde belgeyi alabilecek.

Konaklama ve yeme-içme tesisleri, tur ve transfer araçlarını ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetlemeye ve Güvenli Turizm Sertifikasını vermeye yetkili olan kuruluşlar, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TÜRYİD) gibi sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak belirlendi.

Denetim kuruluşları belirlenirken, başka bir ürünün üretiminde faaliyet göstermeyen, sadece denetim, analiz ve kontrol işlerinde faaliyette bulunan, çıkar çatışması olmayan bağımsız kuruluşlar göz önüne alındı.

Bakanlık, sertifikasyon denetimleri için ilk fazda aralarında Türk Standardları Enstitüsü Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı ve uluslararası firmaların olduğu akreditasyon şirketlerini görevlendirdi.

Denetimlerde uygunsuzluk üzerine ihtar veriliyor

Aylık denetlenen tesislerde denetim 1 gün olarak sınırlandırılıyor ve uzaktan değil "yerinde" denetim yapılıyor.

Bunun dışında 2 aylık periyotlarda "gizli müşteri" denetimi yapılıyor ve bu denetim ayrıca raporlanıyor.

Saha denetiminin ardından belgelendirme en geç üç gün içinde tamamlanıyor. Denetimlerde, kriterler ile uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ilgili tesise ihtar veriliyor, uygunsuzluğun devamı halinde belge iptaline gidiliyor.

Sosyal mesafe konusunda etkin çalışma

Denetim sonucu verilecek belgelendirme dokümanında karekod bulunacak. Karekod herkese açık olacak ve okutulduğunda denetim zamanı, denetçi ismi, denetim sonucu düzeltilen eksikler ve denetime ilişkin diğer detaylara ulaşılacak.

Denetim sonucu tesislerin girişlerine ve diğer görünür noktalarına yapıştırılacak etiketler, tesislere adetli ve zimmetli olarak teslim edilecek.

Turistik işletmelerin, tüketicinin beklentilerini karşılayarak olumlu algı ve rekabet üstünlüğü yakalamaları için öncelikle tüm süreci yönetecek bir yönetici görevlendirmeleri, tüm departmanlarına yönelik protokoller hazırlamaları, çalışanlara bu konularda eğitim verilmesini sağlamaları, hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri hedefleniyor.

Oteller sertifikasyon için sosyal mesafe planı hazırlayacak

Oteller, belge alabilmek için misafirin otele girişinden acil durum ve izolasyona kadar farklı başlıklarda 132 kriteri, yeme içme tesisleri 120 kriteri, tur ve transfer araçları ise 44 kriteri yerine getirerek sertifika alıyor.

Buna göre, sertifika almak isteyen tesisler, tüm departman ve birimleri için hijyen uygulamalarını kapsayan protokoller hazırlayacak.

Otellerde, sosyal mesafe planı hazırlanacak. Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el antiseptiği veya dezenfektanı bulunacak.

Tesislerin sertifika alabilmeleri için çalışanların Kovid-19 eğitimi almış olması ise başta gelen koşullar arasında bulunuyor.

İşletme bünyesinde görev alan çalışanlara, uygulanacak plan ve protokoller konusunda periyodik temel eğitimler verilecek.

Otel çalışanlarına günde iki defa vücut ısısı ölçümü yapılacak

Kovid-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin personel alanları ve genel alanlara en az 3 dilde çevirisi yapılmış duvar şemaları asılacak.

Tesiste koruyucu kıyafet ve ekipman, tesis girişinde ise maske hazır bulundurulacak.

Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörle yapılarak, biyometrik yüz tanımları aynı anda kayıt altına alınarak takibi sağlanacak.

Otellere izolasyon odası

Oteller, acil durumlar ile hasta, semptomlu veya şüpheli vaka tespit edilmesi halinde uygulanacak protokolü, ulaşılacak kişi ve kurumları belirleyecek.

Misafirlerin otele girişte ve konaklamaları sırasında öksürme, halsizlik, yüksek ateş gibi hastalık durumu göstermeleri halinde tesis personelinin müdahale planı oluşturulacak, personelin müdahale planı hakkında bilgisi olması sağlanacak.

Ziyaretçilerin termal kamera veya temassız termal sensörlü ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrolleri gerçekleştirilerek yüz görüntüleriyle kayıt altına alınması sağlanacak. Sıcaklık aralığı haricinde bir tespit mevcut ise değişimler de kayıt altına alınacak.

Otel içinde acil durumlarda izolasyon alanları ve odaları oluşturulacak. İzolasyon alanlarının kullanımı ve tahliyesi sonrasında temizlik şartları belirlenecek ve temizlik uygulamaları kayıt altına alınacak.

Kovid-19 teşhisi konulan misafirin odasındaki nevresim, çarşaf, havlu gibi tüm tekstil malzemesi ayrı ayrı poşetlere konularak çamaşırhane veya otel dışında çamaşır yıkama hizmeti alınan firmaya iletilerek, bu ürünlerin diğer malzemelerden ayrı yıkanması sağlanacak.

Tesis çalışanları, kendilerinde Kovid-19 şüphesi duyduklarında veya hastalık belirtisi gösterdiklerinde durumu tesis yöneticisine bildirecek.

Temassız ödeme yöntemleri tercih edilecek

Resepsiyonlarda alkol bazlı el antiseptiği veya dezenfektanı, koruyucu ekipmanlar bulundurulacak.

Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme gibi yöntemler tercih edilecek.

Oda kartı veya anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili gibi ekipmanların kullanım tekrarı olması durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek uygun şekilde muhafazası sağlanacak.

Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları misafirler otelden ayrıldığında dezenfekte edilecek.

Masalar arasına en az 1,5 metre kuralı

Tesislerdeki masalar arasında en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 santimetre mesafe bırakılacak. Yeme ve içme alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve sonrası düzenli olarak temizlenecek.

Otellerde ortak kullanımdaki çay ve kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazlar kaldırılarak, misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek verilmesi sağlanacak.

Yemek masaları ve mobilyalarının, masa üstü ekipmanlarının (tek kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünler ile temizlikleri her müşterinin kullanımı sonrasında gerçekleştirilecek.

Açık büfede yemekleri görevliler servis edecek

Açık büfe uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfedeki yiyeceklerin misafirler tarafından alınmaması ve yiyeceklerle temas kurulmamasına yönelik bir cam siperlik bulunacak.

Önlemler dahilinde istenen yiyeceklerin bir görevli tarafından misafire verilmesi sağlanacak.

Havuz ve plajlar

Sertifikasyon için, havuz suyundaki klor seviyesinin açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda ise 1-1,5 ppm değerlerinde tutulması istenecek ve bu değerlerin periyodik olarak kayıt altına alınması talep edilecek.

Havuz ve plaj çevresindeki tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri sık sık temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Bu çalışmalar kayıt altına alınacak.

Kaynak: AA