Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek

Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm tesislerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri içeren Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın, TBMM gündeminde olan Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki değişiklikle sürekliliğinin sağlanacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm tesislerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri içeren Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın, TBMM gündeminde olan Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki değişiklikle sürekliliğinin sağlanacağını söyledi.

Kovid-19 salgınının geçen yıl tüm dünyada yayılmasıyla Türkiye'de turizmde güvenli hizmet sunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde hazırlanan ve turizm tesislerinde zorunlu hale getirilen sertifika programı, bu yıl da kriterleri genişletilerek uygulanıyor.

Turizmde "güvenli ve sağlıklı tatil" imajı veren program, sürekli uygulanması için Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dahil edildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda geçen ay kabul edilen teklifin, TBMM Genel Kurulundan geçerek kanunlaşması planlanıyor.

Sertifika alan tesis sayısı artıyor

Alpaslan, AA muhabirine, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın Türk turizminin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kovid-19 başta olmak üzere sağlık hususundaki tüm tedbirleri içeren programın temel amacının yerli ve yabancı turistlerin, güvenli ve keyifli şekilde tatillerini yapmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Alpaslan, programın, turizm tesislerine hijyen odaklı 152 kriteri uygulamaları yönünde zorunluluk getirdiğini bildirdi.

Programın uluslararası alanda akredite olmuş kuruluşlar tarafından da onaylandığını aktaran Alpaslan, sertifikayı alan tesislerin, bir ay içinde 4 kez denetlendiğini, en ufak tavizde sertifikanın iptal edildiğini kaydetti.

Havalimanlarından otellere, seyahat acentelerine kadar tüm turizm işletmelerinde uygulanan programın dünya genelinde de kabul gördüğünü ifade eden Alpaslan, bu yıl, geçen yıla göre daha fazla tesisin sertifika programına dahil olduğunu söyledi.

Sektörün de programı benimsediğinin altını çizen Alpaslan, şu ana kadar 10 binden fazla tesisin sertifikayı almaya hak kazandığını, sayının artarak devam ettiğini belirtti.

Program, Turizm Teşvik Kanunu'na girecek

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile salgın sürecinde turizme ciddi katkı sağlandığına dikkati çeken Alpaslan, "Programı hayata geçirdiğimizde tanıtım faaliyetlerine de başladık. Yurt dışında, Türkiye'deki önlemleri programla anlattık. Bu sayede rakiplerimize göre süreci daha az kayıpla kapattık. Programın katkısını yaşayarak görmüş olduk." dedi.

Alpaslan, hem ziyaretçilerin hem de sektör temsilcilerinin programdan son derece memnun kaldığını kaydetti.

Programın devamlılığını sağlamak için de bir çalışma yaptıklarına değinen Alpaslan, "Meclis Genel Kuruluna gelecek Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklikle, sertifika programının sürekli uygulanabilmesine imkan getirilmekte. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra Meclis'in açılmasıyla ilk gündem olarak Genel Kurul'da görüşülecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 11:08:48. #1.14#

title