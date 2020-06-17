Güvenli turizm için geliyor! Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermeye hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye'ye en çok turist tedariği sağlayan ülkeler ile gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinin ardından ikinci aşamayı başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu 60 ülkenin büyükelçilerini ve uluslararası basınını Antalya'da ağırlayacak.

Turizm sektör temsilcileri, Bakan Ersoy'un öncülüğünde hem büyükelçilerle hem de Türkiye'de yerleşik uluslararası basın temsilcileriyle bir araya gelecek.

Türkiye'nin tanıtımında kullanılan "Yeniden Keşfet" sloganıyla düzenlenecek buluşma 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Güvenli Tatil Hizmetini Yerinde Deneyimleyecekler

Türkiye'de "Güvenli Turizm Belgesi" alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıtılacağı program ile uluslararası konuklara güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkânı sunulacak.

Konuklar iki gün sürecek tanıtım programı kapsamında uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden olası sağlık sorunları karşısında sunulacak hizmetlere kadar tüm ayrıntıları yerinde gözlemleyecek.

Türkiye'nin tanıtım görselleriyle havalimanlarından başlayacak "Güvenli Turizm" tanıtımında büyükelçiler ile uluslararası basın Türkiye'nin tatilcilere sunacağı hizmeti kalacakları otellerde tecrübe edecekler.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşılayacağı konuklar Türkiye'de alınan tedbirleri her aşamasıyla görüntüleyebilme imkânı bulacak.

Perge Antik Kenti'nin de ziyaret edileceği buluşma Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosunda verilecek özel konserle son bulacak.

Kaynak: Bültenler