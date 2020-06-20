"Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi" Kovid-19 salgını sonrası da devam edecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Buradaki mesele otelcilerin ve turizm sektörünün buna hazır olması. Bu sistem otelciler için ciddi maliyet getiriyor, bu maliyeti kabul etmeye gönüllü olmaları gerekiyor"

"Biz sertifikasyon programına Kovid-19 sonrası da devam etmeyi planlıyoruz, önemli olan bu"

"Şu an 132 kriterimiz var, bundan çıkarılacaklar vardır, buna eklenecekler vardır ama turizm sektörünün geleceğinde böyle bir program olması gerekiyor"

Kaynak: AA