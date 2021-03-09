Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği
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Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği

09.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:43
Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, traktör kullanan vatandaşlara güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, traktör kullanan vatandaşlara güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza güvenli traktör kullanımı, traktörün genel güvenlik kuralları, yana ve arkaya devrilmelerin önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrıca zorlu hava koşullarında traktör kullanımı, çamura saplanan traktörde dikkat edilmesi gereken bilgiler aktarıldı. Güvenli traktör kullanımını anlatan kitapçık dağıtımı gerçekleştirilerek etkinlik sona erdi" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği
Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği
Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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