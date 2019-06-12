Güvenli sürüşler Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Son olarak Karasu Manavpınarı Ortaokulu öğrencilerine 'Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı' üzerine Ayçiçeği Bisiklet Vadisinin uzman eğitmenleri tarafından bilgiler verildi. Edinmiş oldukları bilgiler sayesinde güvenli bisiklet kullanımını tanıyan öğrenciler programda keyifli vakit geçirdi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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