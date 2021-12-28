GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDA BİREYSEL DANIŞMANLIK SATINALMA VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ DANIŞMANI HİZMET ALIMI İLANI

Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağlamıştır. Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak bireysel danışmanlık hizmet alımı - Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı - için kullanılacaktır.

T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları adı geçen hizmeti sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İş Tanımına ve başvuru ve yeterlik şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet