GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDA AĞ SANALLAŞTIRMA VE GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI

Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağlamıştır. Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak "Ağ Sanallaştırma ve Güvenlik Yazılımı" alımı için kullanılacaktır.

T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü firmaları adı geçen hizmeti sağlamak üzere teklif vermeye davet etmektedir. İhale Belgelerine ulaşmak için tıklayınız.

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