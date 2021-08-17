GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında aşağıda belirtilen pozisyonlara yönelik teknik personel alınacaktır.

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında aşağıda belirtilen pozisyonlara yönelik teknik personel alınacaktır. İlgili ilanlara linklerden ulaşabilirsiniz.

Grafiker iş İlanı ve başvuru formları Kameraman #1 iş İlanı ve başvuru formları Kameraman #2 iş İlanı ve başvuru formları Montajcı (Kurgucu) #1 iş İlanı ve başvuru formları Montajcı (Kurgucu) #2 iş İlanı ve başvuru formları Ses Yayın Cihazları Operatörü #1 iş İlanı ve başvuru formları Ses Yayın Cihazları Operatörü #2 iş İlanı ve başvuru formları Yönetmen iş İlanı ve başvuru formları Prodüktör iş İlanı ve başvuru formları

Kaynak: Habermetre