GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI
Habermetre - Haberler | Toplum

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında aşağıda belirtilen pozisyonlara yönelik teknik personel alınacaktır.

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında aşağıda belirtilen pozisyonlara yönelik teknik personel alınacaktır. İlgili ilanlara linklerden ulaşabilirsiniz.

Grafiker iş İlanı ve başvuru formları Kameraman #1 iş İlanı ve başvuru formları Kameraman #2 iş İlanı ve başvuru formları Montajcı (Kurgucu) #1 iş İlanı ve başvuru formları Montajcı (Kurgucu) #2 iş İlanı ve başvuru formları Ses Yayın Cihazları Operatörü #1 iş İlanı ve başvuru formları Ses Yayın Cihazları Operatörü #2 iş İlanı ve başvuru formları Yönetmen iş İlanı ve başvuru formları Prodüktör iş İlanı ve başvuru formları

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Cimilli İbo Işın Karaca Davut Güloğlu
Spor Muslera Mert Günok Burak Elmas Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 23:35:00. #1.16#

title