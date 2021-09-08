"Güvenli Okul Güvenli Gelecek" Toplantısı Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi (08.09.2021)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Güvenli Okul Güvenli Gelecek" Toplantısı Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi (08.09.2021)

'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' Toplantısı Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi (08.09.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında yeni eğitim öğretim yılında okullar ve çevresinde alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Valimiz Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında yeni eğitim öğretim yılında okullar ve çevresinde alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullar ve çevresinde uygulanacak sağlık, güvenlik, ulaşım tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda, emniyet ve asayişe etki eden çevresel faktörler ile okul bölgesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel durumların göz önünde bulundurularak, okul bazlı öncelik analizlerinin yapılması, öncelikli olduğu değerlendirilen okullarda mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve yeni güvenlik tedbirlerinin planlanması konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Valimiz, "Yaklaşık 1, 5 yıl aradan sonra 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitime başladık. Tüm eğitim camiamıza sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. İçişleri Bakanlığımızca, okul ve okul çevrelerinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' sayesinde olumsuzluklarda önemli derece azalmalar yaşandı. Proje çerçevesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başlarken biz de ilimizde ki tüm okullarımızda gerek güvenlik tedbirleri, gerekse salgın tedbirleri bakımından tedbirlerimizi aldık. Tüm görevlilerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarında güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için büyük bir titizlikle çalışmaktadırlar. Buradan önemli belirtmek istiyorum ki; henüz aşı yaptırmayan öğretmenlerimiz ve velilerimiz var. Çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim alması noktasında aşı olmaları oldukça önemlidir. Bu noktada duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

Valimizin konuşmasının ardından toplantıda yer alan Emniyet ve Jandarma birimleri ile kurum müdürleri ve okul aile birliği başkanları konuya ilişkin alınan tedbirleri, görüş ve önerilerini paylaştılar.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Derya Baykal Yeşim Salkım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Şenol Güneş Ünal Karaman Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Güvenli Okul Güvenli Gelecek" Toplantısı Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi (08.09.2021) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 18:54:25. #1.15#

title