"Güvenli Okul Güvenli Gelecek" Toplantısı Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi (08.09.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında yeni eğitim öğretim yılında okullar ve çevresinde alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Valimiz Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında yeni eğitim öğretim yılında okullar ve çevresinde alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullar ve çevresinde uygulanacak sağlık, güvenlik, ulaşım tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda, emniyet ve asayişe etki eden çevresel faktörler ile okul bölgesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel durumların göz önünde bulundurularak, okul bazlı öncelik analizlerinin yapılması, öncelikli olduğu değerlendirilen okullarda mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve yeni güvenlik tedbirlerinin planlanması konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Valimiz, "Yaklaşık 1, 5 yıl aradan sonra 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitime başladık. Tüm eğitim camiamıza sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. İçişleri Bakanlığımızca, okul ve okul çevrelerinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' sayesinde olumsuzluklarda önemli derece azalmalar yaşandı. Proje çerçevesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başlarken biz de ilimizde ki tüm okullarımızda gerek güvenlik tedbirleri, gerekse salgın tedbirleri bakımından tedbirlerimizi aldık. Tüm görevlilerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarında güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için büyük bir titizlikle çalışmaktadırlar. Buradan önemli belirtmek istiyorum ki; henüz aşı yaptırmayan öğretmenlerimiz ve velilerimiz var. Çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim alması noktasında aşı olmaları oldukça önemlidir. Bu noktada duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

Valimizin konuşmasının ardından toplantıda yer alan Emniyet ve Jandarma birimleri ile kurum müdürleri ve okul aile birliği başkanları konuya ilişkin alınan tedbirleri, görüş ve önerilerini paylaştılar.

Kaynak: Habermetre