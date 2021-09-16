"Güvenli Okul-Güvenli Gelecek Projesi" Toplantısı, Kaymakamımız Cengiz Ünsal Başkanlığında Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Yapıldı

"Güvenli Okul-Güvenli Gelecek Projesi" Toplantısı, Kaymakamımız Cengiz Ünsal Başkanlığında Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Yapıldıİçişleri Bakanlığımızın 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında, Kaymakamımız Cengiz Ünsal başkanlığında, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Bal, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Duran Yüce, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliklerinin temsilcileri ve velilerin katılımıylaŞehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndetoplantı yapıldı. Toplantıda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullar ve çevresinde uygulanacak sağlık, güvenlik, ulaşım tedbirleri görüşülürken, emniyet ve asayişe etki eden çevresel faktörler ile okul bölgesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel durumların göz önünde bulundurularak okul bazlı öncelik analizlerinin yapılması, öncelikli olduğu değerlendirilen okullarda mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve yeni güvenlik tedbirlerinin planlanması konuları ele alındı.

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