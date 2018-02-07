Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında kent merkezi ve ilçe okul çevrelerinde uygulama yaptı.

Yaklaşık 16 polisin görev aldığı uygulamada ekipler, okul civarındaki kişilerde kimlik yoklaması ve tekel ve ve büfelerde denetimler gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, öğrencilerin olumsuz etkilenebileceği her türlü zararlı unsurlardan uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin hedefleniyor.

Yıl boyunca düzenli periyotlarda süreceği belirtilen uygulamada denetimler esnasında muayenesi ve sigortası olmayan bir okul servis aracına cezai işlem uygulandı.