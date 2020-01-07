: Güvenli Ödeme Sistemi ile araç alım satımlarında dolandırıcılığın önüne geçilecek

07.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:54

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, ikinci el araç alım satımlarında vatandaşın mağdur olmaması için Güvenli Ödeme Sistemi'ni uygulamaya geçireceklerini belirterek, "Noterlerde yılda 8-9 milyon işlem yapılıyor. İşlemlerde tarafları mağdur eden dolandırıcılık gibi olumsuzluklar yaşanıyor. Sistem buna engel olacak." dedi.

Cin, AA muhabirine, ikinci el araç alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerinde Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Noterliklerde yapılan araç alım satımlarında, bugüne kadar elden nakit ya da banka havalesi yoluyla gerçekleştirilen ödemelerin taraflar isterse ortadan kalkacağını ifade eden Cin, Merkez Bankası denetimli ödeme kuruluşları ya da bankaların sistem içinde yer alacağını söyledi.

Cin, sistemin işleyişine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Alıcı bu sisteme başvurusunu yapacak, miktarı belirleyecek ve hesabından o miktar, söz konusu kuruluşun açtığı emanet hesaba bloke edilecek. O hesaptaki paraya işlem bitinceye kadar hiç kimse müdahalede bulunamayacak. Daha sonra noterliğe gelinerek alım satım işlemi gerçekleştirilecek. Noter, işlem bittikten sonra ödeme yapan kuruluşa işlemin bittiğine ilişkin sistem üzerinden bilgi verecek. O bilgilendirme üzerine ödeme yapacak kuruluş hesaptaki parayı satıcının hesabına aktaracak."

Sisteme katılımın zorunlu olmayacağını vurgulayan Cin, isteyen alıcı ve satıcıların burada işlemlerini yapabileceğini bildirdi.

Cin, sistemle dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "Noterlerde yılda 8-9 milyon işlem yapılıyor. İşlemlerde tarafları mağdur eden dolandırıcılık gibi olumsuzluklar yaşanıyor. Sistem buna engel olacak. Örneğin, araç alan kişi, bedeli satıcının hesabına geçtiğini söylüyor, satıcı da güveniyor ama imzalar atılınca hesaba bakıldığında para gelmemiş oluyor ve vatandaşlarımız mağdur ediliyor." diye konuştu.

Nakit para taşımanın getirdiği risklerin de bu sistemle ortadan kalkacağına dikkati çeken Cin, sistemi 1 Şubat itibarıyla uygulamaya almayı planladıklarını ve kullanma ücretinin 20 lira olacağını ifade etti.

Güvenli Ödeme Sistemi ne sağlayacak?

Taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleriyle çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak.

Ayrıca, taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapıyla zaman, iş gücü ve maliyet avantajı yaratılacak, aynı zamanda işlemlerin kayıt altına alınması ve kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı verilecek.

Kaynak: AA

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