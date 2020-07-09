HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Güvenli liman olarak görülen 'altın' rekor kırmaya devam ediyor

Vatandaşlar tarafından güvenli liman olarak görülen altındaki fiyat artışı rekor seviyeye yükselirken, Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, altın ons fiyatının bin 900 dolarlara kadar çıkabileceğini ifade etti.

Güvenli liman olarak görülen 'altın' rekor kırmaya devam ediyor
09.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:40

Vatandaşlar tarafından güvenli liman olarak görülen altındaki fiyat artışı rekor seviyeye yükselirken, Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, altın ons fiyatının bin 900 dolarlara kadar çıkabileceğini ifade etti.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ekonomide yaşanan dalgalanmalar, Türkiye'yi de yakından etkiledi. Vatandaşlar güvenilir yatırım aracı olarak altın alırken, fiyatlar ise uzun süredir yükselme eğiliminde devam ediyor. Gram altın 400 lirayı görürken altının ons fiyatı ise bin 800 dolar bandında seyretti. Kuyumcular, geçtiğimiz yıllarda bin 900 dolar seviyesinde görülen ons fiyatının tekrar yaşanacağını düşünürken, pandemi sürecinin de satışları etkilediğini ifade etti.

"Altının fiyatı da artma eğiliminde olacak"

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, altın fiyatlarındaki artışın devam edeceğini ve ons fiyatının bin 900 dolarlara kadar çıkacağını ifade etti. Arıyürek, "Dünyada 12 milyonun üzerinde Korona hastası olduğundan ötürü altının ons fiyatı yükselmeye başladı. Ekonomiyi düzeltmek için devletler para bastılar. Bu basılan paraların karşılığı yok. Bu da altın fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Altın fiyatları bugün bin 800 dolara test etti. Şu an onsun fiyatı bin 803 lira dolayında. Altının onsu 10 sene önce bin 900'leri geçmişti. Bu rakam tekrar oraları test edecek gibi ve altının onsunun bin 900'lere geleceğini tahmin ediyorum. Şu an 24 ayar gram altınımızın fiyatı 399 lira civarında, çeyrek altın 662 lira, cumhuriyet altının fiyatı da 2 bin 705 lira. Korona bitmediği sürece altın güvenli liman olarak duracak. Altının fiyatı da artma eğiliminde olacak. Bu mesleği 40 yıldır yapıyorum. Altın kırdığı rekorları hep yeniledi. Altın uzun vadede kesinlikle düşmeyecek ve bu rakamların çok daha üzerilerine çıkacak. Altın fiyatlarının arması, düğünlerin ertelenmesinden dolayı işlerimiz biraz düştü. Örneğin bu sene bin düğün yapılacaksa bu rakam 250'ye indi. Bu gelişmeler işlerimizi etkiledi" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi Politika
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 3. Sayfa
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yılmaz Tunç Hulusi Akar Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Kemal Sunal Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Güvenli liman olarak görülen 'altın' rekor kırmaya devam ediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 10:12:48. #1.14#
title