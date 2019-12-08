Güvenli internet hizmeti zararlı dijital oyunlardan koruyor

08.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:55

Yaşanan teknolojik gelişmeler, çocukları ve gençleri çok yönlü olarak etkilemeye devam ederken "Güvenli İnternet Hizmeti"ni kullananlar, bu riskleri en aza indiriyor.



Günümüzde internet ve ekranlar çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu yoğun kullanım, fırsatların ve kolaylıkların yanı sıra bir takım riskler ve tehlikeler barındırıyor.



İnternetin olumsuz içeriklerinden ve tehlikelerinden en fazla etkilenen grup ise şüphesiz çocuklar ve gençler. Hızla gelişen internet teknolojileri, çocukları ve gençleri yeni risklerle karşı karşıya getiriyor ve onları dijital bir ortamda tehlikelere karşı savunmasız bırakabiliyor. İnternetin olumsuz içeriklerinden ve zararlarından çocukları ve genç bireyleri korumak amacıyla dünyada ve Türkiye'de çeşitli çalışmalar yapılırken, oluşturulan yapılanmalar ve programlarla önleyici tedbirler alınıyor. Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, 2011 yılında kullanıma sunulan Güvenli İnternet Hizmeti (GİH) "https://www.guvenlinet.org.tr/" çocukların, gençlerin ve ailelerin internetteki zararlı içeriklerden korunmaları amacıyla hizmete sunuldu. İnternetteki zararlı içerikleri filtreleyen Güvenli İnternet Hizmeti, tamamen isteğe bağlı, ücretsiz ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmeti olarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.



Güvenli İnternet Hizmeti'ni tercih eden vatandaşlar; müstehcenlik, çevrim içi çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasadışı içeriklerden korundukları gibi; internet dolandırıcılığı yapılan, zararlı yazılımlar barındıran yayınlardan ve Sağlık Bakanlığının zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı zararlı web sitelerinden de büyük oranda korunmuş oluyor. Güvenli İnternet Hizmeti, Çocuk Profili ve Aile Profili olmak üzere iki seçenekten oluşurken, Çocuk Profili seçildiğinde, erişilen siteler uzman kontrolünden geçirilerek güvenli olduğu onaylanan belirli sayıda siteye erişim sağlanıyor. Çocuk Profili'nde; sohbet ve sosyal medya siteleri bulunmadığı için çocukların yabancılarla iletişim kurması önlenmiş olurken, çocukların ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyebilecek siteler de bulunmuyor. Bu kapsamda, internetteki risklerin önüne geçilerek yüksek oranda korunma sağlanıyor. Ayrıca Çocuk Profili sayesinde çocuklar, yaşlarına uygun olmayan; şiddet, cinsel istismar, korku-dehşet, kumar, ırkçılık, ayrımcılık öğeleri barındıran dijital oyunların zararlarından da korunmuş oluyor. Aile Profili seçeneğinde ise, kumar, intihara yönlendirme, uyuşturucu, müstehcenlik vb. zararlı içerikleri barındıran siteler haricinde bütün sitelere erişim sağlanabiliyor. Öte yandan, ebeveynler Aile Profilini tercih ettiklerinde, alt kurulum olarak oyun filtreli seçeneğini seçtiklerinde zararlı oyun siteleri de filtrelenmiş oluyor.



GİH çocukların gelişimi için uygun olmayan oyunları filtreliyor



Günümüzde yoğun bir şekilde oynanan dijital oyunların zararlarından yola çıkarak çocukları korumak amacıyla harekete geçen BTK, yaptığı çalışmalarla dijital oyunları mercek altına aldı. Çocukların ruh sağlığı ve gelişimi için uygun olmayan bazı dijital oyunları tespit eden uzmanlar, tespit sırasında "Avrupa Oyun Derecelendirme Sistemi olan PEGI" kriterlerini uyguluyor. PEGI 16 ve PEGI 18 değerlendirmesine tabi tutulan dijital oyunlar tespit ediliyor ve bu yönde gerekli teknik önlemler alınıyor.



Güvenli İnternet Hizmeti ile uygulamaya konulan Güvenli Arama (Safe Search) özelliği ile de vatandaşlara arama motorlarında filtreli arama imkanı sunuluyor. Bu özellikler sayesinde web, resim ve video aramalarındaki zararlı içerikler filtrelenmiş oluyor. Güvenli internet hizmetini tercih eden abonelerin, arama motorlarında herhangi bir ayarlama yapmalarına gerek olmadan şiddet, pornografik ve müstehcen içerikli bütün aramaları filtrelenirken, Güvenli İnternet Hizmetini seçen aboneler, arama motorlarının güvenli arama seçeneğini, hiçbir ayarlama yapmadan otomatik olarak aktif duruma getirmiş oluyor. Özellik, aboneler güvenli internet hizmetinde kaldıkları sürece devam ediyor ve bir başkası tarafından devre dışı bırakılamıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA