Güvenli İnternet Hizmeti 9 yaşında

11.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya üzerinden yürütülen korku ve algı operasyonlarıyla çocukların ve gençlerin siber zorbalığa maruz kaldığına dikkati çekerek, "Gençlerimiz başta olmak üzere toplum olarak, internette üretilen içerikleri tüketmekten ziyade pozitif içerik üretme, internetten öğrendiğimiz bilgileri ürüne dönüştürebilme çabası içinde olmalıyız." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde "Güvenli İnternet Hizmeti"nin 9. yılı kapsamında çalıştay düzenlendi.

Sayan, çalıştayın açılışında, dijital materyallerin artması ve bunlara erişimin yaygınlaşmasıyla küresel ölçekte yaşanan dönüşümün, içerdiği fırsatların yanında çözülmesi gereken problemleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden yürütülen korku ve algı operasyonlarıyla çocukların ve gençlerin siber zorbalığa maruz kalmasının bu risklerden bazıları olduğunu belirten Sayan, "Gençlerimiz başta olmak üzere toplum olarak, internette üretilen içerikleri tüketmekten ziyade pozitif içerik üretme, internetten öğrendiğimiz bilgileri ürüne dönüştürebilme çabası içinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, Bakanlık ve BTK tarafından güvenli internet konusunda yapılan çalışmalardan bahsederek, ücretsiz sunulan "Güvenli İnternet Hizmeti"nin kullanıcı sayısının giderek arttığını ancak istenilen düzeye ulaşılamadığını bildirdi.

Çocukların internetteki olumsuz içeriklerden etkilenmemesi için ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünü dile getiren Sayan, "Çocuklarımızla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeli, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine onlara arkadaş gibi yaklaşmalıyız. Video izleme, anlık mesajlaşma ve sosyal medya platformlarının yaş sınırlamalarına dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Sayan, tüm sorumluğun ailelere yüklenemeyeceğini ifade ederek, internet içeriği sağlayıcılarının, içeriklere ortam sunan yer sağlayıcılarının, sosyal sorumluluklarının da farkında olarak çalışma yapmaları gerektiğini anlattı.

- Dijital oyunlarda millilik vurgusu

Sayan, dijital oyun konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Yazılımın önemli bir parçası olan dijital oyunlar internet kadar üzerinde durulması gereken bir alan. Burada yerlilik ve millilik konusunda hassasiyetimiz var. Çocuklarımızın kod yazma becerilerini geliştirirken, Türkçeyi kullanmalarını, kendi öz değerlerimizi temel alarak teknolojiyi bir araç olarak görmelerini istiyoruz."

Kodlama eğitiminin bir ihtiyaçtan daha öte zorunluluk olmaya başladığını vurgulayan Sayan, bu konuda BTK Akademi'nin önemli çalışmaları bulunduğunu ve bu yıl çeşitli konularda 2 bin 650 öğrenciye eğitim verildiğini bildirdi.

Sayan, Güvenli İnternet Tırı'nın da il il dolaşarak teknolojiye erişemeyen çocuklara ulaştığını belirtti.

"10 milyonun üzerinde alan adının sınıflandırılmasını yaptık"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da Güvenli İnternet Hizmeti başladığından bu yana, BTK tarafından 10 milyonun üzerinde alan adının sınıflandırılmasının yapıldığını kaydetti.

Karagözoğlu, Güvenli İnternet Hizmetini tercih eden abone sayısının 7 milyona yaklaştığını belirterek, "Güvenli İnternet Hizmeti verilmeye başlanıldığı günden bu yana, başta Türkiye üzerinden erişilen alan adları olmak üzere, kurumumuz tarafından 10 milyonun üzerinde alan adının sınıflandırılması yapıldı ve vatandaşlar tarafından iletilen 3 milyonun üzerindeki ihbar ve itiraz değerlendirildi." bilgisini paylaştı.

BTK tarafından, son 3 yılda ülke çapındaki okullarda düzenlenen 560 etkinlikle, yaklaşık 105 bin öğrenci, öğretmen ve ebeveyne "internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı"na yönelik eğitim verildiğini ifade eden Karagözoğlu, "Kurumumuz bünyesinde 2016 yılında kurulan, Bilinçlendirme, Yardım ve İhbar Merkezleri'nden oluşan 'Güvenli İnternet Merkezi'yle, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin yürütülen bilinçlendirme çalışmaları, daha etkili ve verimli hale geldi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, güvenli internet hizmetinin yaygınlaştırılması, servis sunum kalitesinin artırılması, abonelerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik işletmecilere düşen görevler ve haberleşme güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılması gerekenlerin tartışılacağı çalıştay başladı.

Kaynak: AA