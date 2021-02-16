Güvenli İnternet Günü nedeniyle BTK'de çevrim içi eğitim gerçekleştirildi
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Güvenli İnternet Günü nedeniyle BTK'de çevrim içi eğitim gerçekleştirildi

16.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:56
Güvenli İnternet Günü nedeniyle BTK'de çevrim içi eğitim gerçekleştirildi

Tüm dünyada her yılın şubat ayında organize edilen "Güvenli İnternet Günü" nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK), "Hep birlikte daha iyi bir internete" temasıyla çevrim içi eğitim düzenlendi.

Tüm dünyada her yılın şubat ayında organize edilen "Güvenli İnternet Günü" nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK), "Hep birlikte daha iyi bir internete" temasıyla çevrim içi eğitim düzenlendi.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle, "Dijital Güvenlik", "Dijital Sağlık" ve "Dijital Hak ve Sorumluluklar" konularında gerçekleştirilen eğitime farklı illerden 64 öğretmen katıldı.

"Pandemide Dijital Güvenlik" hakkında konuşan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Tosun, internet kaynaklı dolandırıcılık olaylarında en temel hedefin kişisel bilgilere ulaşmak olduğunu bildirdi.

Tosun, kişisel bilgilerin, bilinenin aksine sadece isim, telefon numaraları ve adres bilgileri olmadığına, göz ve ten renginin, kan grubunun, sağlık verilerinin, etnik kökenin ve alışveriş alışkanlıklarının da kişisel bilgiler olarak değerlendirildiğine dikkati çekti.

Salgın kaynaklı dolandırıcılık olaylarında kullanılan sosyal mühendisliğin insan kandırma sanatı olduğunu, bu olaylarda da en fazla kullanılan yöntemlerin başında oltalamanın (phishing) geldiğini ifade eden Tosun, dolandırıcıların izlediği yöntemi şöyle açıkladı:

"Bir SMS göndererek kendilerini Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) çalışan doktor olarak gösteriyorlar. Kovid-19 virüsünden nasıl korunulacağına dair yeni ve özel bilgilere sahip olduklarını, bölgenizde bulunan Kovid teşhisi konmuş hastaların listesinin ellerinde olduğunu ve gönderebileceklerini söylüyorlar. Gönderdikleri zararlı yazılımlar içeren linke tıklamanızı isteyerek, dolandırıyorlar."

Siber suçluların oltalama yoluyla gerçekleştirilen bu tür dolandırıcılık olaylarında DSÖ, Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığı gibi resmi ve güvenilir kurumların isimlerini ve logolarını kullandıklarını ve böylece vatandaşlarda "güven" unsurunun oluşturulduğunu kaydeden Tosun, bu yöntemlerle cihazların hacklendiğine işaret etti.

Tosun, dolandırıcılık için ideal ortamların başında sosyal medya platformlarının ve SMS ile dolandırıcılığın geldiğini sözlerine ekledi.

"Salgın döneminde internet ve teknolojik cihaz kullanımı arttı"

BTK Güvenli İnternet Merkezinden Psikolog Gülşah Aksakallı da verdiği "Dijital Sağlık" eğitiminde salgın döneminde internet ve teknolojik cihazların kullanımının arttığını, bunun da psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarında yükselişe sebep olduğunu belirtti.

Aksakallı, aşırı internet kullanımının zamanla yeme, obezite ve uyku problemlerine sebep olabileceği uyarısında bulunarak, internet başında geçirilen uzun sürelerin zaman içinde problemli internet kullanımına yol açacağını ve sonrasında da internet bağımlılığı durumunun ortaya çıkabileceğini bildirdi.

"Hak aramadan vazgeçilmesi, istismarcıların işlerini kolaylaştırır"

BTK Bilişim Uzmanı olarak görev yapan Şahin Bayzan da "Dijital Hak ve Sorumluluklar" konulu eğitimde internetle ilgili hukuki hususlara değindi.

İnternet ortamında yaşanan büyük mağduriyetlerin, küçük dikkatsizlikler sebebiyle ortaya çıktığına dikkati çeken Bayzan, dijital ortamlarda haksızlıkla karşı karşıya kalındığında kişinin, haklarının neler olduğunun bilmesinin ve bu haklarını kullanmasının önemine işaret etti.

Bayzan, bu anlamda hak arama mücadelesinden vazgeçilmesinin istismarcıların işlerini kolaylaştırdığını kaydetti.

Toplumda ne kadar çok kişi, internette ve sosyal medyada yaşadığı mağduriyetler konusunda hukuk yoluna başvurarak hakkını ararsa, bu ortamların o derecede istismarcılara bırakılmamış olacağının altını çizen Bayzan, "Böylece internet ve sosyal medya platformlarının daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların, kişisel verilerin internet ortamında paylaşılmasıyla ortaya çıkan kişilik hakkının ihlali gibi durumlarda 5651 sayılı Kanun ile haklarını arayabileceklerini belirten Bayzan, içerik ve yer sağlayıcısından içerik çıkarma talebinde bulunulabileceğini, gerekli durumlarda önleyici tedbir olarak sulh ceza mahkemesine başvurarak erişim engelleme talep edilebileceğini bildirdi.

Bayzan, vatandaşların internette yaşadıkları problemlerle ilgili "internetyardim.org.tr" adresi üzerinden destek alabileceklerini, cevabını bulamadıkları internet kaynaklı sorunlarla ilgili de form doldurabileceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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