Güvenli İnternet Günü'nde "hep birlikte daha iyi bir internete" çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bir dakikada, internette 35 bin siber saldırının gerçekleştiğini, 21 bin spam e-posta gönderildiğini, 470 bin networke ihlal girişiminde bulunulduğunu, 95 bin kötücül yazılım programının nötralize edildiğini, 32 bin bilgisayarın da botnete dahil olduğunu söyledi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) Güvenli İnternet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Güvenli İnternet Günü'nün Türkiye'de 2010'dan bu yana çeşitli etkinliklerle kutlandığını, bu seneki organizasyonun temasının "Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete" olduğunu belirtti.

İletişimin her zaman çok önemli olduğuna dikkati çeken Sayan, "Sizler burada oturmuş beni dinlerken bir dakikada, internette 35 bin siber saldırı gerçekleşiyor, 21 bin spam e-posta gönderiliyor, 470 bin networke ihlal girişiminde bulunuluyor, 95 bin kötücül yazılım programı nötralize ediliyor, 32 bin bilgisayar botnete dahil oluyor." diye konuştu.

İnternet doğru olmayan amaçlarla kullanıldığında nefret söylemi, ırkçılık, İslamofobi gibi düşüncelerin yayılmasında, terörün propagandasının yapılmasında ve teröre taraftar toplamada, çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimini yanlış yönde etkileyecek içeriklerin yayılmasında etkin araç haline geldiğini dile getiren Sayan, bu riskler hasebiyle siber ortamda kişilere, kurumlara ve devletlere saldırılar yapılabildiğini bildirdi.

Sayan, hayatının önemli bir parçası olan internetin kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkati çekerek, 9-16 yaş arasındaki çocukların internette en fazla zaman geçiren grubu teşkil ettiğini kaydetti.

Bu verilerin gençlerin güvenli internet kullanması için ne kadar çok çalışılması gerektiğini ortaya koyduğunu anlatan Sayan, "Siber saldırıları, sosyal medyada yaşanan provokasyonları, manipüle edilmiş bilgilerin yayılmasını, modern dünya savaşlarının bir silahı olarak görüyorum. Önümüzdeki yıllarda konvansiyonel savaş teknikleri ile beraber bunlardan daha çok, dijital dünya ve sosyal medya odaklı tehditleriyle daha fazla karşılaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, Sosyal Medya Yasası konusunda bilgi vererek, "2022'de yeni düzenleme yapacağız. Bu düzenlemeyle hedefimiz, sosyal ağ sağlayıcılarla kurulan muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Güvenli İnternet Hizmeti Aile Profilini yaklaşık 14 milyon abone tercih etti"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da salgının ülkede yaygınlaşmaya başladığı 2020'den bu yana, hayatları meşgul eden birçok şeyin yerini dijital ortamlarındaki muadillerine bıraktığını, sanal ortamlarda geçirilen zamanın kayda değer bir şekilde arttığını belirterek, "Veriler, günde ortalama 8 saat internet kullandığımızı gösteriyor. İnterneti yüzde 94 gibi yüksek bir oranla mobil cihazlarımızdan kullanıyoruz. Bu durum, dijital ortamların bize sunduğu olumlu-olumsuz her türlü konuda, sorumluluklarımızın arttığını gösteriyor." diye konuştu.

Özellikle salgın döneminde, internetin, sosyal ağların ve dijital oyunların giderek daha yoğun bir şekilde hayata girmesi, bu ortamlarda bulunan güncel çevrim içi risklerin de artmasına sebep olduğunu anlatan Karagözoğlu, siber zorbalık, yalan haber, dezenformasyon, çevrim içi istismar, mahremiyetin ihlali ve bağımlılık gibi pek çok duruma karşı, bugün "Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete" diyerek, dijital farkındalığın oluşmasını ve yaygınlaşmasını istedi.

Karagözoğlu, pek çok açıdan hem çocukları hem de ebeveynleri koruyan Güvenli İnternet Hizmeti Aile Profilini yaklaşık 14 milyon abone tarafından tercih edildiğini bildirdi.

Çocukların internette karşılaştığı risklerin başında, siber zorbalığın geldiğine dikkati çeken Karagözoğlu, "Özellikle 15-16 yaş grubundaki çocuklarımız, diğer yaş gruplarına göre daha fazla siber zorbalığa uğruyor ve yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alıyor." dedi.