Güvenli İnternet Günü etkinliği

11.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, eskiden çocuklara "tanımadığınız kişilerden şeker almayın" uyarısında bulunulduğunu anımsatarak, "Şimdi işler değişti. Artık 'internetteki şekerleri yani verilen hediyeleri kabul etmeyin' diyoruz." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 11 Şubat Güvenli İnternet Günü etkinliğinin açılışında, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yaşanan hızlı gelişimin, son yüzyılda çok büyük değişimlerin kapılarını araladığını söyledi.

İnternetin hayatın her alanına girdiğini, internet sayesinde bilgiye kolayca ulaşılabildiğini anlatan Sayan, ancak bilginin doğruluğu, nerede ve nasıl kullanılması gerektiğinin daha önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlık öncülüğünde, kullanıcıların interneti bilinçli, güvenli ve etkin olarak kullanmalarını sağlamak ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bilinçlendirme amaçlı çalışmalara ağırlık verildiğini dile getiren Sayan, Türkiye'de yapılan bilinçlendirme faaliyetlerinin yurt dışı örnekleri de incelenerek yürütüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Güvenli İnternet Merkezi'nin dün açılışının yapıldığını anımsatan Sayan, güvenli internet profilinde çocuk profilinin "beyaz liste" yöntemiyle çalıştığını, güvenli olduğu onaylanan internet sitelerine erişim sağlandığını, aile profilinin "siyah liste" yöntemiyle çalıştığını, zararlı içeriğe sahip internet sitelerine erişimin olmadığını kaydetti.

Sosyal medya platformlarından paylaşılan kişisel fotoğrafların izlenmesi noktasında uyarıda bulunan Sayan, paylaşılan fotoğraflarla kötü niyetli kişilere yol gösterildiğini ifade etti. Sayan, "Tatil fotoğraflarını paylaştığınızda hızsızlara 'Ben tatildeyim, bizim eve gidin.' diyorsunuz. Tatil fotoğraflarınızı paylaşacaksanız adresini gizleyin." dedi.

Sayan, internetin yaygınlaşmasıyla artan siber zorbalık başta olmak sanal ortamdaki her türlü uygunsuz davranışın tespitinde uzmanların görev başında olduğunu anlatarak, "Bizim çocukluğumuzda tanımadığınız kişilerden şeker almayın uyarısında bulunulurdu. Şimdi işler değişti. Artık 'internetteki şekerleri yani verilen hediyeleri kabul etmeyin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

İnternetin bilinçli ve güvenli kullanılması konusundaki farkındalık faaliyetleri için STK'ler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar ile internet aktörlerine görev düştüğünü dile getiren Sayan, "Bizler ne kadar çalışırsak çalışalım iş sizde bitiyor. Siz kendinizi korumazsanız dıştan koruma bir yere kadar." diye konuştu.

Sayan, gençlerin "güvenli internet elçisi" olmalarını beklediklerini belirtti.

"Güvenli İnternet Hizmeti kullanıcı sayısı 7 milyona yaklaştı"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da 2011'den bu yana ücretsiz olarak sunulan Güvenli İnternet Hizmeti'nin bugün 7 milyona yaklaşan kullanıcı tarafından tercih edildiğini ifade ederek, "Gün geçtikçe Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında sunulan aile ve çocuk profillerini öğrenen ve kullanan vatandaşımızın sayısı artmakta ancak Kurum olarak bu artışı yeterli bulmuyor, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl 37 bin 260 öğrenciye internetin güvenli ve bilinçli kullanımı eğitimi verildiğini anlatan Karagözoğlu, eğitimler esnasında ve münferit olarak 96 bini aşkın broşür gibi eğitim materyalinin son kullanıcıya ulaştırıldığını anlattı.

Karagözoğlu, Kurum olarak gerek Güvenli İnternet Merkezi bünyesinde gerekse Güvenli İnternet Tırı eliyle yürütülen çalışmalara 2020 yılı içinde de hız kesmeden devam edeceklerine işaret ederek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin, internetin yasa dışı ve zararlı içeriklerinden korunması adına yapılan çalışmaları çok önemli buluyor ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının da artmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneğinin desteğiyle düzenlenen "Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması"nda kazananlara ödülleri verildi.

Daha sonra Google ve Facebook ortaokul öğrencileri için güvenli internet atölye eğitim çalışması düzenledi.

Kaynak: AA