Güvenli Hayat Teknolojileri İçin Meka Güvenlik Sistemleri

2007 yılında elektronik güvenlik sistemleri alanında hizmet vermeye başlayan Meka Güvenlik Sistemleri kurulduğu günden bu yana ev ve iş yeri güvenlik sistemlerinden, kamu kurumları ve sanayi tesislerinin güvenlik sistemlerine kadar geniş bir yelpazede profesyonel çözümler sunmaya devam etmektedir.

Meka Güvenlik Sistemleri konusunda deneyimli teknik ekibi ile keşiften montaja kadar müşterinin isteklerini dikkatle değerlendirerek en verimli sistemin kurulmasını sağlayıp satış sonrası teknik desteği ile de daima müşterisinin yanında olmuştur.

Uluslararası standartlarda ürün ve hizmet kalitesiyle güvenlik sistemleri sektöründe önde gelen firmalar arasında yer alan ve %100 müşteri memnuniyetini ilke edinen Meka Güvenlik Sistemleri sektördeki deneyimi ve profesyonel kadrosu ile Türkiye genelinde hizmet vermeye devam etmektedir.

VİZYONUMUZ

Faaliyet gösterdiğimiz elektronik güvenlik sistemleri sektöründe; tüm teknolojik yenilikleri yakından takip eden, müşteri beklentilerini karşılayan kalitede hizmet veren ve her gün gelişen bir şirket olarak yenilikçi, akılcı ve ilkeli yaklaşımımızla lider güvenlik sistemleri firması olmak.

MİSYONUMUZ

Kurulduğumuz yıldan bu yana oluşan müşteri portföyümüzün, değişen ve gelişen istek ve ihtiyaçlarına ilk günkü disiplin ile hizmet vermeye devam etmek, müşteri portföyümüzü aynı kalitede genişletmek.