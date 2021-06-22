Güvenli Hasat İçin Biçerdöverlere Aralıksız Kontrol
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Güvenli Hasat İçin Biçerdöverlere Aralıksız Kontrol

Güvenli Hasat İçin Biçerdöverlere Aralıksız Kontrol
Habermetre - Haberler | Toplum

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretimin her aşamasında üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretimin her aşamasında üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Buğday ve arpa tarlalarında başlayan hasatta verimkadar güvenlik de önemseniyor. İl müdürlüğü ekipleri hasatta kullanılan biçerdöverlerin güvenlik şartlarına uygunluğunu titizlikle kontrol ediyor. Haber: Siirt İl Enformasyon

Buğday ve arpa tarlalarında başlayan hasadın güvenle devam etmesi için ekipler aralıksız mesai yapıyor.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, hububat ürünlerinin hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrollerinin personeller tarafından yapılacağı belirtildi.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasatta kullanılan biçerdöverlerin kontrollerini gerçekleştiriyor. Merkez ve ilçelerde 2 adet biçerdöver ekibi ile buğday ve arpa tarlalarında denetimler başladı. Denetimler esnasında biçerdöver sahiplerinin ehliyet, ruhsat, çalışma yetkisi ile birlikte aracın yeterliliği, güvenlik şartlarına uyup uymadığı ve en önemlisi biçim yaparken valilik genel emirleri ile belirlenen azami yüzde 2'lik dökümü geçip geçmediği kontrol edildi.

Denetimlere İl Müdür Yardımcısı Memet Sabri Tan, Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Ercan Kaplan, teknik personel ve üreticiler katıldı. İl Müdür Yardımcısı Memet Sabri Tan kontrollerin hasat dönemi boyunca süreceğini belirtti. siirt biçerdöver denetim kontrol buğday hasat tarım ve orman

Kaynak: Habermetre

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