Güvenli Gelecek Sizinle Gelecek" Semineri

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan "Samsun'da Güvenli Gelecek Sizinle Gelecek Projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliği ile yapılan projenin ilk semineri Samsun Yeni Adliye Sarayı Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Yardımcısı Komiser Yardımcısı Kezban Çardak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her türlü zararlı faktörden korunması, suça sürüklenmesinin ve suçtan zarar görmesinin engellenmesi, İl Emniyet Müdürlüğümüzce alınan önleyici tedbirlerin yanı sıra kurumlar arası işbirliği ve suç işlendiğinin zamanında haber alınabilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu işbirliğinin en önemli paydaşlarından birisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'dür. Çünkü eğitim-öğretim çağındaki çocuklarımız evden çok okulda vakit geçirmektedirler. Öğretmenlerimizin öğrencilere verdiği önem ve fedakarlık tarafımızca da takdir edilmektedir. Çocuklarımızın güvenli geleceği için hep birlikte çalışılması gerekmektedir. Projenin amacı, okullarda öğrencilerin adli olaylara taraf olduğu öğrenildiğinde; gerekli eğitimi almış uzman kişiler tarafından müdahale edilmesini sağlayarak çocuklarımızın örselenmesini ve ikincil mağduriyet yaşamasını önlemektir" dedi.

Seminer uzmanlar tarafından yapılan sunumlarla devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA