Güvenli Eğitim Uygulamasında 5 kişi yakalandı, 9 okul servisine ceza kesildi - Haberler
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Güvenli Eğitim Uygulamasında 5 kişi yakalandı, 9 okul servisine ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Güvenli Eğitim Uygulamasında 5 kişi yakalandı, 9 okul servisine ceza kesildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Güvenli Eğitim Uygulaması' kapsamında çocukların korunmasına yönelik okullarda ve çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Güvenli Eğitim Uygulaması' kapsamında çocukların korunmasına yönelik okullarda ve çevresinde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleşen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi yakalanırken 3 kişiye karantina ihlalinden işlem yapıldı. Denetimler esnasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet mermi, 1 kilo 907 gram kenevir maddesi, 1 adet sigara makinesi ile 1 adet oyun makinesi ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Güvenli Eğitim Uygulaması' kapsamında mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuklar ile gençleri her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak amacıyla 148 ekip, 509 personel ile okul çevrelerinde uygulama yapıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın bizzat yönettiği uygulamada kentteki tüm okul çevreleri, internet kafe, oyun salonları, kahvehane, içkili yerler ve okul servis araçları denetlendi. 304 okul önü ve çevresi, 391 internet, oyun salonu, iddia bayi, kahvehane ile 153 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi. 3 bin 802 şahıs sorgulandı kişinin sorgulandığı 101 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 2 kahvehaneye kumar oynatmaktan işlem yapılırken 9 okul servis aracına cezai işlem uygulandı ve 1 okul servisi de trafikten men edildi.

Öte yandan, kent genelinde gerçekleşen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 5 şahıs yakalanırken 3 kişiye karantina ihlalinden işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet mermi, 1 kilo 907 gram kenevir maddesi, 1 adet Sigara makinesi ile, 1 adet oyun makinesi ele geçirildi.

Denetimleri bizzat yöneten Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise "Çocuk Şube Müdürlüğümüzce polis sorumluluk bölgesindeki okullar ile çevresindeki terör, asayiş, narkotik, trafik ve benzeri konulardaki öncelik dereceleri ile ilgili analizler yapılmış, okulların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. 'Güvenli Eğitim Uygulaması' kapsamında, gözbebeğimiz olan çocuklarımızın korunmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Güvenli Eğitim Uygulamasında 5 kişi yakalandı, 9 okul servisine ceza kesildi

Güvenli Eğitim Uygulamasında 5 kişi yakalandı, 9 okul servisine ceza kesildi

Güvenli Eğitim Uygulamasında 5 kişi yakalandı, 9 okul servisine ceza kesildi

Güvenli Eğitim Uygulamasında 5 kişi yakalandı, 9 okul servisine ceza kesildi

Güvenli Eğitim Uygulamasında 5 kişi yakalandı, 9 okul servisine ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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