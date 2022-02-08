'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda 1184 kişi yakalandı, 446 okul servis aracı trafikten men edildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1184 kişi yakalandı, eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi.
İçişleri Bakanlığı : Ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1184 kişi yakalandı, eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi.
(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)
Haber: ANKARA, (DHA)