'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda 1184 kişi yakalandı, 446 okul servis aracı trafikten men edildi - Haberler
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'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda 1184 kişi yakalandı, 446 okul servis aracı trafikten men edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1184 kişi yakalandı, eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı : Ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1184 kişi yakalandı, eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)

Haber: ANKARA, (DHA)

'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda 1184 kişi yakalandı, 446 okul servis aracı trafikten men edildi

'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda 1184 kişi yakalandı, 446 okul servis aracı trafikten men edildi

'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda 1184 kişi yakalandı, 446 okul servis aracı trafikten men edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Okul, DHA, Güncel, Haber

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