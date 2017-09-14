Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocukların günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdiği eğitim kurumlarında, her türlü korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.



Bu tedbirler kapsamında il merkezindeki 324 okulda, 648 personelin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak görevlendirildiği bildirildi.



Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın da katıldığı toplantıda, görevlilerin sorumlu oldukları okulların idarecileri, öğretmenleri, öğrenci ve velileriyle iletişim kurarak okul içi-çevresi ve güzergahındaki karşılaşılabilecek sorunları rapor edecekleri, okullar ile Emniyet Müdürlüğü arasında koordinatörlük görevini üstlenecekleri belirtildi.