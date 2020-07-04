"Güvenli Denetim Belgesi" almaya hak kazanan işletmelere belgeleri verildi Karabük Valisi Fuat Gürel, kontrollü sosyal hayat döneminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer kurumların personellerinden oluşan ekipler tarafından yapılan denetimler sonucunda "Güvenli Denetim Belgesi" almaya hak kazanan işletmeleri ziyaret ederek belgelerini verdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kontrollü sosyal hayat döneminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer kurumların personellerinden oluşan ekipler tarafından yapılan denetimler sonucunda "Güvenli Denetim Belgesi" almaya hak kazanan işletmeleri ziyaret ederek belgelerini verdi.

Vali Gürel, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleriyle kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Toplumda Salgın Yönetimi Çalışma Rehberindeki şartları yerine getiren ve habersiz yapılan beş denetim sonucunda kurallara uygun olarak hareket eden 5 işletmeyi ziyaret ederek belgelerini işletme sahiplerine takdim etti.

Karabük merkezde faaliyet gösteren 5 işletmeyi ziyaret ederek belgelerini veren Gürel, yaptığı açıklamada, normalleşme takvimi kapsamında yayınlanan bazı kuralların olduğunu söyledi.

Kamu kurumları tarafından gerekli denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Gürel, "Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli yaptırımlar uygulanırken kurallara uyan işletmelerimizi de bu şekilde ödüllendiriyoruz. Berber, kasap, manav, market, lokanta, kafeterya gibi tüm işletmelerimizde bu denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu işletmelerimizi ziyaret ederek belgelerini vereceğiz." dedi.

Gürel, habersiz yapılan denetimler sonucunda denetimi başarı ile geçen işletmelere belge verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz devam edecek. Kurallara uyulmadığının tespit edilmesi halinde bu belgeleri geri alacağız. İnşallah bu duyarlılığınızı devam ettirirsiniz. Karabük bilinçli bir şehir. İlimizde sürdürdüğümüz yen tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi devam ediyor. Sizler gibi duyarlı işletmelerimizin ve çalışanları sayesinde hastalığı en alt seviyeye çekmiş olacağız. Denetim sadece kamu kurumlarımızın ekipleri ile olmaz. İşletmecilerimizin de kurallara uygun şekilde hareket etmesi lazım. Vatandaşlarımız ile olan diyaloğu uygun bir şekilde yürütebilirsek inşallah bu hastalığı bertaraf edeceğiz."

Kaynak: AA