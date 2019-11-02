Güvenli bölgede yer alan Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 10 ölü

02.11.2019 17:23

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesiyle sınır şehri olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından bombalı saldırı düzenlendi.



Suriye Gözlemevi ilk belirlemelere göre en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer patlamaya bomba yüklü bir aracın neden olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle