Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi
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Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi

Suriye'de güvenli bölgede, Esad rejimine karşı Suriye Milli Ordusu'na destek veren Türk askerini desteklemek için gösteri düzenlendi.

25.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:01
Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi

'de güvenli bölgede, Esad rejimine karşı 'na destek veren Türk askerini desteklemek için gösteri düzenlendi.

Esad rejiminin bölgede yoğun saldırıları devam ederken, rejime karşı operasyon yürüten Suriye Milli Ordusu'na Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () desteği sürüyor. Güvenli bölgede bulunan Halep ve Azez'de, TSK'ya destek gösterisi düzenlendi. Son zamanlarda Halep'te düzenlenmiş olan en büyük gösteride, Türk askeri lehine sloganlar atıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA


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: Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi
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