Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi

25.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:52

Suriye'de güvenli bölgede, Esad rejimine karşı Suriye Milli Ordusu'na destek veren Türk askerini desteklemek için gösteri düzenlendi.



Esad rejiminin bölgede yoğun saldırıları devam ederken, rejime karşı operasyon yürüten Suriye Milli Ordusu'na Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği sürüyor. Güvenli bölgede bulunan Halep ve Azez'de, TSK'ya destek gösterisi düzenlendi. Son zamanlarda Halep'te düzenlenmiş olan en büyük gösteride, Türk askeri lehine sloganlar atıldı. - HALEP

Kaynak: İHA