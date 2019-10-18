Güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köylerin haritası

Güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köylerin haritası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi.

18.10.2019 17:46
Güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köylerin haritası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, güvenli bölgenin denetimi için kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köyleri harita üzerinden gösterdi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et