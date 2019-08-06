Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar MSB'de sürüyor

06.08.2019 10:35

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü kısmının 10.30'da Bakanlık'ta başladığı bildirildi.

Kaynak: AA