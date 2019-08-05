Güvenli Bölge'ye yönelik görüşmeler

Güvenli Bölge'ye yönelik görüşmeler

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.

5.08.2019 17:15
Güvenli Bölge'ye yönelik görüşmeler

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlandığı belirtildi.
Görüşmelere yarın Ankara'da devam edileceği duyuruldu.

Kaynak: AA
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