(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor

(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Suriye sınırında helikopter hareketliliği ŞANLIURFA - "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.

24.08.2019 17:02
(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi

Suriye sınırında helikopter hareketliliği ŞANLIURFA - "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı."

(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor
Kaynak: AA
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