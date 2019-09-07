07.09.2019 10:21

Güvenli Bölge kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye geldi

ŞANLIURFA - ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı.

Kaynak: İHA