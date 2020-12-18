Güvenli alanda ilk cuma namazı
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Güvenli alanda ilk cuma namazı

18.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:44

Güvenli alanda ilk cuma namazı Vatandaşların Cuma namazlarını güvenli şekilde kılabilmeleri için uygun hale getirilen Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde bugün ilk cuma namazı kılındı.

Güvenli alanda ilk cuma namazı

KOCAELİ - Vatandaşların Cuma namazlarını güvenli şekilde kılabilmeleri için uygun hale getirilen Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde bugün ilk cuma namazı kılındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezini cuma namazları için vatandaşların kullanımına sundu. Geniş ve kapalı alanda, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadetlerini yapılmasına imkan veren alanda bugün ilk Cuma namazı kılındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazır hale getirilen alanda çok sayıda vatandaş namazını birlikte kıldı.

Güvenli alanda ilk cuma namazı
Güvenli alanda ilk cuma namazı
Güvenli alanda ilk cuma namazı
Güvenli alanda ilk cuma namazı
Güvenli alanda ilk cuma namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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