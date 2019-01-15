Güvenin, Konforun ve Manzaranın Buluştuğu Tek Adres: Sapanca Villa Suite

Sapanca Villa Suite'in kuzeyinde Sapanca Gölü, doğusunda Sakarya merkez, güneyinde Samanlı Dağları, Geyve ve Pamukova İlçesi, batısında da Kocaeli yer alır. İstanbul ve Kocaeli gibi büyükşehirlere yakınlığı ve ulaşım alternatifleri sunan Sapanca, konumu itibariyle, yıllardır kısa süreli tatil ve dinlenme ihtiyacı için yoğun ilgi görmekte ve birinci sırada tercih edilmektedir.

2015 yılında işletmeye açılan ve bir adım ötenizde olan Sapanca Villa Suite Butik Otel, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için tatil ve dinlenme imkanı sunmaktadır. Butik otelimiz Sapanca Gölünü 30 Derecelik bir açıyla yukardan görmektedir.

4 Mevsim farklı güzelliklerle iç içe olan Sapanca Gölü sahil şeridi, tesisin bulunduğu yerden 350 metre mesafededir. Kartepe kayak merkezine yaklaşık 25 kilometre ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na 99 kilometre mesafededir.

Talep edilirse ek ücret karşılığında transfer servisi dedüzenlenmektedir. Villamızda konaklayan misafirlerimiz istekleri doğrultusunda, araç temin ederek civardaki yaylalara veya turizm yerlerine günlük tur düzenleyebiliriz.

Sizleri villamızda ağırlamaktan büyük onur duyarız.