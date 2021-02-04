Güvenilir arıtılmış atık su oranı 8.1 puan arttı
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Güvenilir arıtılmış atık su oranı 8.1 puan arttı

04.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:21
Güvenilir arıtılmış atık su oranı 8.1 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019" verilerine göre Türkiye'de güvenilir şekilde arıtılmış evsel ve endüstriyel atık su oranı 2010 yılındaki yüzde 72.8'den, 2018 yılında 8.1 puan artarak yüzde 80.9 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019" verilerine göre Türkiye'de güvenilir şekilde arıtılmış evsel ve endüstriyel atık su oranı 2010 yılındaki yüzde 72.8'den, 2018 yılında 8.1 puan artarak yüzde 80.9 düzeyine yükseldi.

İmalat sanayinde, "1.0 metreküp su karşılığı üretilen katma değer" olarak tanımlanan, zaman içinde su kullanım verimliliği, 2010 yılındaki, metreküp başına 0.159 dolardan, 2018 yılında metreküp başına 0.182 dolara yükseldi.

Türkiye genelinde ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı da 2010 yılındaki yüzde 27.1'den 2019 yılında 2.1 puan artarak yüzde 29.2'ye yükseldi. Aynı dönemde normal kapalı ormanlık alanın toplam arazi büyüklüğüne oranı yüzde 14.6'dan yüzde 16.8'e yükseldi.

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edildi, bu çerçevede 17 amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 169 hedef belirlendi. Sürdürülebilir Kalkınma amaç ve hedeflerine erişim düzeyini izleyebilmek amacıyla 231 tekil göstergeden oluşan bir küresel gösterge seti bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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